إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى جنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بإصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية بجنين.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

وأضافت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين.

كما اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين في مخيم عسكر شرق نابلس.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.