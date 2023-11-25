الإثنين.. "مصر أد الدنيا" معرض تشكيلي بقصر الفنون

يستضيف قصر الفنون، افتتاح معرض "مصر أد الدنيا"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، بمقر القصر بساحة دار الأوبرا.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتنظم المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة.

121 فنانا تشكيليا في معرض "مصر أد الدنيا"

ويعد المعرض بمثابة منصة لـ121 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، وذلك بإشراف القومسيير العام الفنان د. إسلام الهواري، وذلك لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية التي أقيمت بهدف إرضاء جميع الأذواق الفنية من خلال مد جسور التعاون بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية المعاصرة.

ورشة صالون المبدع الصغير

وفي سياق آخر؛ أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة صالون المبدع الصغير الدورة السادسة في مجال (Web Design - Mobile Application) تحت إشراف الفنانة مها مدحت - ماهيتاب علاء بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، في تمام الثانية عشر ظهر اليوم السبت.