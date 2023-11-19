بينها معرض عن طه حسين.. أجندة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

بمعرض عن عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، تستهل، الأحد، أجندة لعدد كبير من المعارض التشكيلية، في القاهرة والإسكندرية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة المعارض التشكيلية هذا الأسبوع

تبدأ أجندة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمعرض عن طه حسين. حيث يفتتح الفنان دكتور أحمد نوار، السادسة مساء اليوم، فعاليات معرض كتاب الفنان عن عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، وذلك بمقر جمعية محبي الفنون الجميلة بمقرها الكائن بجاردن سيتي.

ومعرض كتاب الفنان، يأتي في إطار إحياء الذكري الخمسين لرحيل طه حسين، والمعرض هو نتاج ورشة تصنيع ورسم الكتاب التي قام فنانو اللقطة الواحدة، في جمعية محبي الفنون الجميلة، مع الفنان ممدوح القصيفي..وذلك بمشاركة عدد من الفنانين ودارسي الفن. ويستمر المعرض الذي يتمحور حول طه حسين حتي 30 نوفمبر الجاري.

في السياق، تستمر فعاليات المعرض الجماعي “صحبة فن 6”، والذي يحتضنه جاليري دروب، بمشاركة أعمال لأكثر من 70 فنان تشكيلي، ينتمون لمدارس وأجيال فنية مختلفة، ويستمر المعرض حتي 7 يناير 2024.

وفي السابعة من مساء اليوم، يفتتح بجاليري كليوبترا بمصر الجديدة، معرض للتصوير الفوتوغرافي، والذي يقام تحت عنوان “مدينة الموتي”.. ما قبل 30 عام، لفنان التصوير الفوتوغرافي إد كاشي، ويستمر المعرض حتي 20 ديسمبر 2023. يوثق المعرض المباني الأثرية والتاريخية بمنطقة مصر القديمة.

بالتوازي مع معرض “ذبذبات طبيعية”، للفنان شادي حبيبه يعرض شادي في سينما جناكليس فيلمه التسجيلي "داوستاشي" الفيلم محاولة جادة لتقديم رؤية لرحلة الفنان الكبير "عصمت داوستاشي" أحد أبرز أعمدة جيل الرواد في الفن التشكيلي السكندري تبدأ الرحلة من جزيرة كريت حيث الأصول الأولي للفنان مرورا بأبرز المحطات الفنية المؤثرة وتأثير أحداث المجتمع العربي والمصري علي رحلة الفنان وتعبيره عن ذلك في اعماله وصولا الي محطة الكنز، كنز دواستاشي، فيلم بسيط من انتاج واخراج شادي حبيبه ولكنه بمثابة وثيقة سحرية من حكي الفنان عصمت داوستاشي.

وضمن أجندة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع، تستقبل قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث ــ ساحة دار الأوبرا المصرية، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة هبة حلمي، الذي يقام تحت عنوان “بقاء”، ويستمر حتي 2 ديسمبر 2023. ويفتتح المعرض دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وفي السابعة من مساء الأحد القادم 26 نوفمبر يفتتح معرض لفن النحت للمثال أحمد مجدي، والذي يقتم تحت عنوان “أحوال”، وذلك بجاليري آزاد للفن التشكيلي بالزمالك، ويستمر المعرض حتي 10 ديسمبر 2023.