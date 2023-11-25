السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نسعى لنقل خبراتكم لبلدنا".. رسالة وزير الصحة الليبي خلال زيارته لمجمع الإسماعيلية الطبي

الدكتور عثمان عبدالجليل
الدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة الليبي

أشاد الدكتور عثمان عبدالجليل، وزير الصحة الليبي، بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

نص رسالة وزير الصحة الليبي

وحصلت "الدستور" على نص الرسالة التي دوّنها وزير الصحة الليبي، خلال زيارته لمجمع الإسماعيلية الطبي، وجاء فيها: "تشرفت اليوم بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي رفقة الدكتور أحمد السبكي، وزملائه في هيئة الرعاية الصحية، واطلعنا على نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، ولقد انبهرت كثيرًا بالمستوى الذي يعمل به هذا النظام وفوائده الكبيرة على المريض والرفع من مستوى الخدمات الصحية في البلد بالكامل". 

وأضاف: "نسعى في ليبيا لتطبيق مثل هذا، وزيارتنا هي من أجل الاطلاع والعمل على نقل هذه الخبرة إلى بلادنا ليبيا".

واختتم: "لقد قوبلت بكل ترحاب ومساعدة من الدكتور أحمد وزملائه وجميع العاملين في بهذه المنظومة.. نشكرك جميعًا على هذا العمل ونتمنى التوفيق".

وزير الصحة الليبي يلتقي محافظ الإسماعيلية

فيما التقى وزير الصحة الليبي، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وقال وزير الصحة الليبي خلال كلمته، إن مصر هي الأخت الشقيقة الكبرى وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من مصر.

كما وجه وزير الصحة الليبي، التحية لمصر وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر.

وتفقد وزير الصحة الليبي المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لاستعراض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، تقديم كل سُبل الدعم للأشقاء بدولة ليبيا، مؤكدًا فخره بما حققته مصر في مجال التغطية الطبية الشاملة وهي الحمل الثقيل الذي اتخذته القيادة السياسية بمصر على عاتقها، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا تنظيم عدة زيارات إلى المحافظات التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل، لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الشأن.

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