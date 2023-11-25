إحالة المتهم بترويج مخدر الاستروكس بالأميرية للجنايات

قررت نيابة الأميرية، اليوم السبت، إحالة متهم بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف داخل حقيبه خاصة، بغرض ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، تم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.