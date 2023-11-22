الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمطرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة المطرية  اليوم الأربعاء، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام و300 جرام من مخدر الاستروكس بمنطقة المطرية.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

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ضبط متهمين بحوزتهما حشيش وفرد خرطوش بعين شمس

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و300 جرام من مخدر الاستروكس.

وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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