الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بترويج المخدرات للجنايات

المتهمين بحيازة المخدرات
المتهمين بحيازة المخدرات

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، إحالة المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بغرض ترويجها لمحكمة الجنايات.

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وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقرا بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو وكمية من الاستروكس وزنت 700 جرام، بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة المتهمين الجنايات مخدر الحشيش الاستروكس التجمع

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