السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الرئيس الأمريكي يلمح لإمكانية تمديد الهدنة بغزة ووزير البترول يفتتح مشروعات تعدين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك.

بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة فى غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة، إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

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يحيى راشد لـ "الشاهد": الرئيس دقيق جدًا ولديه دراية كاملة بملف السياحة

أكد يحيي راشد وزير السياحة الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دقيق جدًا وقوي الملاحظة ولديه دراية كاملة بملف السياحة، متابعًا:" دا بيخليك دايمًا لازم تكون جاهز بالأفكار والمقترحات خلال الاجتماعات".

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معتمد جمال يرفع حالة التأهب لمواجهة أبوسليم الليبى وإقبال جماهيرى كبير على اللقاء

رفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك حالة التأهب لمواجهة فريق أبوسليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، وفضل الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق بشكل مبكر؛ للحفاظ على تركيز اللاعبين.

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طبيب رضا سليم يكشف موقفه من المشاركة مع الأهلى فى مونديال الأندية


كشف أشرف محرم، الطبيب المُعالج لـ رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة اللاعب وموقفه من خوض منافسات كأس العالم للأندية.

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اليوم.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين فى مرسى علم

يتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، عددًا من مشروعات التعدين في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع التعدين وتطويره.

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بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبوسليم الليبي غزة رضا سليم وزير البترول

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