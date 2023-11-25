السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب رضا سليم يكشف موقفه من المشاركة مع الأهلى فى مونديال الأندية

إصابة رضا سليم
إصابة رضا سليم

كشف أشرف محرم، الطبيب المُعالج لـ رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة اللاعب وموقفه من خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتعرض رضا سليم للإصابة خلال مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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أشرف محرم: رضا سليم لن يكون جاهزًا للمشاركة في مونديال الأندية

وقال أشرف محرم، في تصريحات تليفزيونية: "رضا سليم يسير بشكل جيد وبدأ بالفعل مرحلة الجري وصارت حركته جيدة جدًا، الكسر يحتاج إلى التئام فقط".

وأضاف: "اللاعب بحاجة إلى 3 إلى 4 أشهر حتى يصبح قادرًا على المشاركة في التدريبات والمباريات".

وتابع: "رضا سليم لن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، أنا من أجريت الجراحة لـ خالد عبد الفتاح وإصابة رضا سليم أكبر من إصابة خالد".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نحاول عدم إزالة المسامير والشرائح لـ رضا سليم إلا بعد نهاية الموسم الحالي على الأقل أو المقبل".

ويستضيف الأهلي منافسه ميدياما الغاني مساء السبت في تمام التاسعة مساء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

شهدت قائمة الأهلي استبعاد أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وعلي معلول ورضا سليم ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

وعاد الثنائي صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.
 

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