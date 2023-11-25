بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة فى غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة، إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

واعتبر بايدن أن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددًا على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية الأمريكية واسعة النطاق"، ساهمت في صفقة إطلاق سراح الأسرى، والتي بدأت، الجمعة، متوقعًا إطلاق سراح المزيد خلال الأيام المقبلة.

وتوجه بايدن بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق، وأشار إلى أنه لا يثق بحركة "حماس" معتبرًا أنها "لا تقوم بأي شيء صحيح، وهي فقط تستجيب للضغوط".

وأضاف بايدن في حديثه: "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الأسرى خلال الساعات القادمة".