السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحيى راشد لـ "الشاهد": الرئيس دقيق جدًا ولديه دراية كاملة بملف السياحة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويحيي راشد

أكد يحيي راشد وزير السياحة الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دقيق جدًا وقوي الملاحظة ولديه دراية كاملة بملف السياحة، متابعًا:" دا بيخليك دايمًا لازم تكون جاهز بالأفكار والمقترحات خلال الاجتماعات".
 

وعن أهم ما تحتاج إليه السياحة للنهوض، قال وزير السياحة الأسبق، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن السياحة المصرية تحتاج إلي الاهتمام بالعنصر البشري وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع السائحين.

 

وأوضح أن الاهتمام بالعنصر البشري شقين الأول:" هو الاهتمام بتوعية المجتمع لكيفية التعامل مع السياح، والتعريف بما هي منظومة السياحة، وأن السياحة لست ترفيه ولكنها هدف قومي لابد أن نحققه، وأننا في مصر لدينا الكثير من المقومات التي تجعلنا أن نُفعل المنظومة بشكل جيد.

 

أما الشق الثاني، هو العنصر المجتمعي، والذي يتمثل في الشوراع والمواصلات، والخدمات المقدمة للسائح والتي من المفترض أن تكون عنصر جذب له تسهيل لفترة إقامته في مصر وما يحتاجه من ضروريات.

 

برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يحيي راشد وزير السياحة الأسبق السياحة برنامج الشاهد

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