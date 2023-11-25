السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين فى مرسى علم

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

يتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، عددًا من مشروعات التعدين في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع التعدين وتطويره.

ويفتتح الملا معامل التحليل الخاصة بالذهب والمعادن المصاحبة، كما يوقيع عددًا من الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال مع الشركات الفائزة في مزايدة الذهب الثانية.

وتأتي هذه الجولة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، والتي تهدف إلى جعله محطة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس الجهد المستمر لوزير البترول التزام الحكومة بدعم القطاع وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية فيه.

وزير البترول مرسى علم جولة وزير البترول التعدين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

3 مشروعات لتصنيع البترول لسد احتياجات السوق المحلية

وظائف بالخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

الخياط: 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر

اليوم.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين فى مرسى علم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى