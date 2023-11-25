اليوم.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين فى مرسى علم

يتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، عددًا من مشروعات التعدين في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع التعدين وتطويره.

ويفتتح الملا معامل التحليل الخاصة بالذهب والمعادن المصاحبة، كما يوقيع عددًا من الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال مع الشركات الفائزة في مزايدة الذهب الثانية.

وتأتي هذه الجولة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، والتي تهدف إلى جعله محطة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس الجهد المستمر لوزير البترول التزام الحكومة بدعم القطاع وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية فيه.