بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس ترقية كهنة جدد بالإسكندرية

بث المباشر لترؤس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الإلهي، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية

ومن المقرر، خلال صلواته القداس الإلهي يترأس البابا تواضروس الثاني صلاة ترقية آباء كهنة برتبة القمصية.

أبرز المشاركين في صلوات القداس

ومن المقرر أن يشاركه خلال صلوات القداس الإلهي أساقفة الكنيسة كل من الأنبا إيلاريون، والأنبا بافلي، والأنبا هيرمينا، والقمص إبرام أميل وكيل بطريركية الإسكندرية.

وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي على مدار يومين قداس سيامة كهنة جدد للإسكندرية والقاهرة وأفريقيا وبلاد المهجر والأقصر.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

وعلى صعيد أخر تتأهب الكنيسة الكاثوليكية بمصر في 9 ديسمبر 2023، لبدء صوم الميلاد 2023، حتي 24 ديسمبر 2023، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي