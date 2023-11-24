الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يحيي راشد لـ"الشاهد": زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة ولولا الرئيس السيسي ما تحققت

يحيي راشد
يحيي راشد

كشف يحيي راشد وزير السياحة السابق، عن التكليف الرئاسي له بعد توليه حقيبة السياحة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" كنا نقدم تقريرًا شهريًا لرئيس مجلس الوزراء ومنه إلى الرئاسة".

وأضاف:"وضعنا الأهداف التي نحتاجها وآليات تنفيذها وكان التحدي كبيرًا لكننا نجحنا". 

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع السياحة كان كبيرًا جدًا وكان قادرًا علي تحديد الاتجاهات وتحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها.

وأكد أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة ولها قيمة كبيرة ولولا الرئيس السيسي ما تحققت الزيارة.

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز يحيي راشد وزير السياحة السابق

مواد متعلقة

يحيى راشد لـ"الشاهد": استعادة النشاط السياحى كان التحدى الأكبر عقب سقوط الطائرة الروسية

نبيلة مكرم: ثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بأمنها القومي تاريخية

"صوت غزة من سيناء".. مجلس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه للتنمية فى سيناء

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جزءًا من وجدان الشعب المصري

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن سيناء خط أحمر

صوت غزة من سيناء.. فعالية ضخمة لحملة السيسى لدعم الشعب الفلسطينى

بشير عبدالفتاح: القاهرة دائمًا صاحبة الدور الأبرز فى حل أزمات القضية الفلسطينية

فهمى: هناك رسالة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل ما يجرى فى القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء