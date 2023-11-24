الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير السياحة الأسبق يكشف لـ"الشاهد " تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر

يحيي راشد
يحيي راشد

كشف يحيي راشد وزير السياحة الأسبق، تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلي مصر خلال فترة تواجده في الوزارة، لافتًا إلى أنه قدم لـ"البابا" الأيقونة الخاصة بالعائلة المقدسة نيابة عن الرئيس السيسي في ذلك الوقت.

وعن اللقاء الذي جمعه مع بابا الفاتيكان، قال وزير السياحة الأسبق، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" بابا الفاتيكان كان سعيدا بشكل كبير ويكن كل الاحترام والحب والمودة تجاه مصر والرئيس السيسي، هو حس بـ قد إيه الرئيس مهتم بمشروع مسار العائلة المقدسة وعمقه في التفكير.

وأضاف زير السياحة الأسبق: زيارة  بابا الفاتيكان إلي مصر كانت محط اهتمام وأنظار العالم بأكمله، متابعًا: "خاصة لما ردينا الزيارة وأهدينا “البابا” الأيقونة الخاصة بالعائلة المقدسة ظلت أنظار العالم علينا".

وواصل "أنا كان بيجيلي رسايل من العالم كله إن مصر بلد متحضر وحصلنا على انطباعات في منتهى الاهمية".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

يحيي راشد السياحة وزير السياحة الاسبق الشاهد الباز محمد الباز

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