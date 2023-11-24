الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

جثة
جثة

تُكثف أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على  جثة طفلة في السادسة من عمرها، بإحدي القرى التابعة لمركز شرطة أبوكبير.

وتلقت أجهزة الأمن بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير، بالعثور على جثة الطفلة «ملك..أ» 6 سنوات، داخل أحد المنازل المجاورة لمنزل أسرتها بقرية المشاعلة بدائرة المركز، وذلك بعد نحو 24 ساعة على تغيبها عن منزل أسرتها بالقرية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية،وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الطفلة ملك جثة الطفلة ملك مركز شرطة أبوكبير الأجهزة الأمنية بالشرقية قرية المشاعلة جثة طفلة

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