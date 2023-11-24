الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد مرعى: الإعلام المصرى له السبق فى التغطية الإعلامية للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

غزة
غزة

علق محمد مرعي، مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التغطية الإعلامية للهدنة الإنسانية، قائلًا: "إن مشاهد عبور الأسرى المحتجزين من معبر رفح إلى داخل الحدود المصرية، كان للإعلام المصري السبق في إبراز هذه التحركات". 

وأضاف محمد مرعي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مختلف المحطات الأمريكية والبريطانية حتى الإسرائيلية تنقل عن الإعلام المصري والاتحاد العام للقاهرة الإخبارية وكثير من الإعلام المصري، حتى الأخبار التي صدرت عن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على لسان رئيسها  ضياء رشوان، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تعبر عن الدولة المصرية، وكل ما صدر عن الهيئة اليوم وأمس هو موجود ومتداول على جميع وسائل الإعلام في العالم.

وأوضح أن مصر فاعل رئيسي في إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى السياسي، كما أن مصر على المستوى الإعلامي تعتبر هي مصدر المعلومات، لافتًا إلى أن حرب غزة الأخيرة وضعت الإعلام المصري في اختبار كبير وقد نجح الإعلام المصري في هذا الاختبار. 

محمد مرعي الهدنة الإنسانية معبر رفح الحرب على غزة فلسطين القضية الفلسطينة

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