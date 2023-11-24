الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكى يشيد بالجهود المصرية لإتمام الهدنة بين إسرائيل وفلسطين (خاص)

أشرف زكي
أشرف زكي

أشاد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي القوي تجاه القضية الفلسطينية منذ أندلاع الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي قطاع غزة.

وقال أشرف زكي لـ"الدستور"، إن مصر كان لها دور بارز على مدار الأسابيع الماضية من أجل وقف الحرب وحقن الدماء، مشيرا إلى أن تدخل مصر كوسيط للهدنة الحالية فهو نجاح كبير للدولة المصرية وقيادتها.

وأشار أشرف زكي إلى أن دور مصر القوي تجاه القضية الفلسطينية يلاحظه جميع دول العالم خاصة وان جميع المساعدات التي دخلت لأهالي قطاع غزة سواء الطبية أو الغذائية كانت من خلال معبر رفع المصري وساعدت دول كثيرة على إيصال مساعدتها من خلال جمهورية مصر العربية.

وتمنى أشرف زكي أن تكون الهدنة الحالية بين إسرائيل المحتلة والفلسطينيين تكون هدنة دائمة وليست على مدار 4 أيام فقط متمنيا الشفاء لجميع مصابين الحرب من الفلسطينين وأن يرحم الله جميع الشهداء.

الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القضية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة

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