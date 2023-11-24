البحيرة| "مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالبحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز كفرالدوار، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والشخصيات العامة والصحفيين.

وقال سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ما شهدته الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد من مشروعات تنموية عملاقة، يوجب على المصريين جميعًا الحفاظ على ما وصلنا له من إنجازات على أرض الواقع، وتأييد الرئيس السيسي لمواصلة طريق البناء والتنمية.

وأوضح "السمالوسي" في تصريحات لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي اخترق مشكلات وملفات أهملت لعقود طويلة، فيد التعمير والتطوير طالت كل أشكال الحياة فى مصر فى مجالات الصحة والتعليم والصناعة والاستثمار والإعمار والتجارة، وإطلاق مبادرات صحية ساهمت فى القضاء على أمراض بعينها، فضلًا عن القضاء على العشوائيات وعمل مساكن بديلة آمنة للمصرييبن.

وأشار إلى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يهدف لتغيير حياة 60 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا بكل القرى المصرية، ساهم فى الارتقاء بمستويات معيشتهم والحصول على حياة كريمة لائقة فى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جميع المصريين.