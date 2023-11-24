الآلاف يُشاركون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالبحيرة (صور)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

حضر المؤتمر كل من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب، ونواب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، والآلاف من مواطني المحافظة، لتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، رحب النائب محمد عبدالله زين الدين - أمين الحزب بالمحافظة، بالسادة الحضور مؤكدًا أن الحزب بتعاون مع كافه الجهات المعنية والمؤسسات الحزبية من أجل مشهد انتخابي يليق بالمحافظة، مستشهدًا بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب سمير قاسم - أمين قطاع الأعمال بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، إنجازات الدولة المصرية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي وأهما ملف الصناعة، وتطوير القلاع الصناعية الكُبرى بنطاق مصر، والعمل علي تشجيع الاستثمار من خلال التوسع الدائم في إنشاء المدن الصناعية.

ودعت النائبة نيفين الكاتب - أمينة المرأة بالمحافظة، عضو مجلس النواب، بالالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مزيد من التقدم، واستكمال مسيرة الإنجازات.

وخلال كلمتة، أكد النائب السيد القفاص - عضو مجلس الشيوخ، دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا كافة المشاركين في المؤتمر بتأييد الرئيس لاستكمال مسيرة التطوير الهائل التي تشهده الدولة المصرية، ورفعتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا.

كما وجه الدكتور صلاح دحريج، ممثل الأزهر الشريف، الشكر لحزب مستقبل وطن، لمنحه الفرصة، والتواجد وسط هذا الحشد الكبير من المحبين للوطن، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف ورجاله الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح القمص هدرا وهيب، عضو مطرانية البحيرة، أن الانتماء لمصر قبل الانتماء للكنيسة، والانتماء للوطن قبل كل شيء، موجهًا رسالة للحضور بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل، مؤكدًا دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.