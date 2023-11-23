أطول علم "مستقبل وطن" يشارك في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" بأطول علم (فيديو)

شارك حزب مستقبل في مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” في استاد القاهرة، بأطول علم لجمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد كبير من الشعب المصري لدعم القضية الفلسطينية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له أمس عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مؤتمر تحيا مصر

مؤتمر تحيا مصر