الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر تستطيع".. يستضيف هانى عتيبة أول مصرى ينتخب رئيسًا للكلية الملكية للأطباء

الدكتور هاني عتيبة
الدكتور هاني عتيبة

سلط برنامج "مصر تستطيع" والمذاع على فضائية dmc، الضوء على الدكتور هاني عتيبة أول مصري ينتخب رئيسًا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة.

أكد الدكتور هاني عتيبة، في مداخلة مع البرنامج، أن الأسرة الوالد والوالدة، أول من شجعوه في التألق بمجال الجراحة، الأمر الذي دفعه للتميز والوصول لهذه المكانة العلمية.

ونوه عتيبة، بأن مصر دائمًا ولادة، مشيرًا إلى أن التربية في السنوات الأولي، من الأمور التي تسهم في التميز عند الكبر في كل المجالات.

وأشار الدكتور هاني عتيبة، إلى أن زوجته كان لها الأثر الأكبر في وصوله ليكون أول مصري ينتخب رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة.

مصر تستطيع هاني عتيبة الدكتور هاني عتيبة فضائية DMC رئيس ا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة مصري

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