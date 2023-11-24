سيارات الصليب الأحمر الدولى تصل سجن عوفر بالضفة الغربية لنقل السجناء الـ39 الفلسطينيين

وصلت سيارات الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة لنقل السجناء الـ39 الفلسطينيين المنتظرين.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية وابلا من الغاز المسيل للدموع بينما تجمع آلاف الفلسطينيين خارج السجن، حيث من المتوقع أن يخرج الفلسطينيون في أي لحظة، ومن المتوقع أن يتم اليوم إطلاق سراح ما مجموعه 39 سجينًا فلسطينيًا – 24 امرأة، من بينهم بعض المدانين بمحاولة القتل بسبب هجمات على القوات الإسرائيلية، و15 مراهقًا مسجونين لارتكابهم جرائم مثل رشق الحجارة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن من بين الرهائن المحررين أربعة أطفال وخمس نساء مسنات، كما نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين تم إطلاق سراحهم من أسر حماس اليوم:

“دورون كاتز آشر، 34 ، راز آشر، 4 ، ابيب آشر، 2، دانييل ألوني، 45، أميليا ألوني، 5، روث موندر، 78 و كيرين موندر، 54، أوهاد موندر، 9، أدينا موشيه، 72، حنا كاتسير، 76، مرغليت موزيس 77 ، هانا بيري 79 ، يافي أدار، 85”.

إعادة التفكير في الهجوم الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، واصل بيدرو سانشيز، الذي أثارت تعليقاته الأخيرة غضب وزير الخارجية الإسرائيلي (انظر هنا)، مناشداته إعادة التفكير في الهجوم الإسرائيلي على غزة أثناء زيارته معبر رفح في مصر اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني أيضًا إن بلاده ستكون مستعدة للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين إذا فشلت دول الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك بأعداد كبيرة.