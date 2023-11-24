الرئيس الفلسطينى: غزة هى جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعب فلسطين في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حيث أطلع الرئيس أبومازن، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.



ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال

وأكد ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعب فلسطين في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

وجدد رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، نافيًا وجود حل أمني أو عسكري لقطاع غزة.

وأوضح أن "غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".

وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية

وشدد الرئيس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين، واعتداءات قوات الاحتلال، مؤكدًا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.