الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى (TT Warsaw) ببولندا

وزارة السياحة
وزارة السياحة

تشارك وزارة السياحة  والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي (TT Warsaw) في دورته الـ29 الذي يُقام حاليًا بالعاصمة البولندية وارسو، ويعد من أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمي الرحلات البولنديين وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

افتتح الجناح المصري السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في بولندا بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق البولندية والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه، خاصة أن السياحة الوافدة منه قد واصلت الارتفاع إلى معدلات قياسية لتصبح السوق البولندية من أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف بصورة أوسع على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البولندية لزيادة هذه الحركة، بالإضافة إلى إطلاعهم على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

وأشار القاضي إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها السوق البولندية في زيادة حركة الطيران بين البلدين، ومنها تشغيل شركة الطيران البولندي لخط الطيران المباشر بين مدينتي وارسو والقاهرة، وكذلك خطوط الطيران العارض بين العديد من المدن البولندية والمقاصد السياحية المصرية.

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وخلال المشاركة في المعرض، عقد محمد سلامة ومحمد فرج عددًا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات فى السوق البولندي ودول شرق أوروبا، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رئيس اتحاد شركات ووكلات السياحة والسفر البولندية، حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن للسائحين ممارستها خلال زيارتهم لمصر، بالإضافة إلى التعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندية إلى مصر.

جدير بالذكر أن الوزارة تشارك في هذا المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته نحو 120م2 يضم عددًا من الفنادق وشركات السياحة والطيران المصرية.

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