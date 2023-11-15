وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM ببكين بالصين

حيث

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته ال 16 الذي يُقام بالعاصمة الصينية بكين بداية من اليوم وتستمر فعالياته حتى17 نوفمبر الجاري، حيث يعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد قام بافتتاح الجناح المصري نيابة عن السفير عاصم حنفي سفير مصر في الصين، الوزير مفوض هيثم عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ببكين، وذلك بحضور الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ إبراهيم بدر المسئول عن السوق الصيني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء السفارة المصرية، والوزير مفوض أحمد ذكي رئيس مكتب التمثيل التجاري ببكين.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة في معرض COTTM تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الصيني بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق الصيني والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.



كما يعد هذا المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني لزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو، وخاصة وأن مصر كانت من أول المقاصد السياحية التي سمحت الحكومة الصينية لشعبها بزيارتها بعد انتهاء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

يشار الى ان المعارض السياحية هى فرصة للكشف عن مستجدات القطاع السياحى المصرى والتسويق للمنتجات السياحية المتنوعة