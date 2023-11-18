السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة لـ"الدستور": موقف مصر من أحداث غزة عزز الحجوزات السياحية

غادة شلبى
غادة شلبى

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الحجوزات السياحية في مصر تأثرت في بداية الحرب على غزة نظرا إلى موقع مصر وقربها من دولة فلسطين، وخاصة أنه كان هناك ترقب لموقف مصر من الأحداث، ولكن بعد ما انكشف موقف مصر المحافظ على حدودها السيادية وتقديم الدعم الإنساني للمصابين بقطاع غزة اتضح للعالم أن مصر ليس طرفا في هذا النزاع.

عودة الحجوزات السياحية بعد الكشف عن موقف مصر من الأحداث 

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الموقف المصري كان سببا في عودة الحجوزات السياحية وإلغاء التباطؤ السياحى الذي حدث منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحاليا هناك تحسن في الحركة السياحية بكل المقاصد، ولكن لا ننكر أن هناك تأثر طفيف وخاصة بالنسبة للسائحين القادمين من دول بعيدة، أما الدول الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر فقد ساهمت الجولات الأوروبية التي قادها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بدول ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا،  واللقاءات المستمرة مع منظمي الرحلات السياحية بالخارج، قد ساهمت في رفع معدلات الطمانينة لديهم بأمان المقصد المصري، وأنه بعيد عن أي اشتباكات، الأمر الذي أدى إلى عودة السياح مرة أخرى.

وتابعت، أن هذه اللقاءات حظت بتغطية إعلامية موسعة لطمأنة السائحين، ولهذا نأمل مع بث هذة الرسائل الإيجابية عن مصر بأن يعود الطلب السياحي لذروت كما كان قبل أحداث غزة، وتحيقق المستهدف من القطاع السياحي خلال العام المقبل.

يشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد قام بعدد من الجولات خارج البلاد لدول إنجلترا وإيطاليا وألمانيا لاستطلاع موقفهم السياحي عن مصر، وأكد في لقاءاته مع القائمين على الحركة السياحية على التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر وجهود الدولة للارتقاء بها، وكذلك المؤشرات الحالية لحركة السياحة الوافدة لمصر، وإطلاعهم  على مستجدات الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمى الرحلات السياحية.

الحجوزات السياحية غزة فلسطين الدعم الإنساني قطاع غزة

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