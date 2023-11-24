"حماة الوطن": سخرنا كل إمكانيات الحزب لدعم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

أكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على ثقته بوعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالبهم بانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف “نصير” في تصريحات له، أن الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية من التمزق وعدم تقسيمها إلى دويلات من خلال إعادة تسليح الجيش المصري وتزويده بأحدث الأسلحة المتطورة ليكون درعا وسيفا لمصر.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن سخر كل إمكانياته في الداخل و الخارج لدعم حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وجدد أمين عام حماة الوطن دعوته للشعب المصري الوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.

ومن جانبه، قال ياسر أبو الدهب القيادي بحزب حماة الوطن بسلطنة عمان، إن الجالية المصرية في عمان استعدوا جيدا للاستحقاق الدستوري من خلال إقامة عدة ندوات تعريفية بأهمية الحضور والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ياسر أبو الدهب القيادي بحماه الوطن ان الجالية المصرية بسلطنه عمان مثال يحتذي به في العطاء والاخلاص لوطنهم والالتفاف خلف قيادته الحكيمة.

وأشاد ياسر أبو الذهب بدور السفاره المصريه بسلطنة عمان في تسهيل كافة اجراءات الاستحقاق الدستوري القادم وخروجه بالشكل الذي يليق لبناء مصر الحديثة.