الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير: سياسة مصر الخارجية ساهمت في هدنة إنسانية بقطاع غزة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن ما تحقق من انجازات  خلال الفترة السابقة من حكم الرئيس السيسي من مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ورياضية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا سائرون على الطريق الصحيح وهو طريق الجمهورية الجديدة رغم التحديات والصعوبات التي واجهت وتواجه الدولة المصرية.

وأكد نصير في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة لدعم وتأييد الرئيسي السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة على أن نجاح سياسة مصر الخارجية فرضت على الكيان الصهيوني هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم أنه كان يسعى إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية من التمزق وعدم تقسيمها إلى دويلات من خلال إعادة تسليح الجيش المصري وتزويده بأحدث الأسلحة المتطورة ليكون درعا وسيفا لمصر.

ودعا أمين عام حماة الوطن جموع الشعب المصري بضرره المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقا وواجبا على كل مصري ومصرية  من أجل بناء مصر الحديثة.

وجدد اللواء طارق نصير دعوته للشعب المصري الوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن الرئيس السيسي طريق الجمهورية الجديدة الدولة المصرية

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