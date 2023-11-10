"دفاع الشيوخ": توجيه نفقات حملة المرشح عبدالفتاح السيسى لفلسطين تؤكد دعم مصر للقضية

أثنى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على ما أعلنته حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من توجيه المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية دعمًا لأشقائنا في فلسطين بهدف رفع المعاناة عنهم نتيجة للاعتداء الغاشم الذي ينتهجه الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد نصير أن هذا التوجه ينم عن حرص المرشح الرئاسي على دعم القضية الفلسطينية، حيث إنها تمثل قضية مصر والمصريين والعرب وباعتبار أن غزة هي إحدى نقاط الأمن القومي المصري.

وأشاد النائب اللواء طارق نصير بما تقوم به القيادة السياسية من جهود حثيثة بالتعاون مع كل دول العالم وصنَّاع السلام من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد نصير على أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات بصفة عامة ومقاومته الاحتلال الصهيوني ومجازره الوحشية والهمجية بصفة خاصة يؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أمين عام حزب "حماة الوطن"، بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية.