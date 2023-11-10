الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع الشيوخ": توجيه نفقات حملة المرشح عبدالفتاح السيسى لفلسطين تؤكد دعم مصر للقضية

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أثنى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على ما أعلنته حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من توجيه المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية دعمًا لأشقائنا في فلسطين بهدف رفع المعاناة عنهم نتيجة للاعتداء الغاشم الذي ينتهجه الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد نصير أن هذا التوجه ينم عن حرص المرشح الرئاسي على دعم القضية الفلسطينية، حيث إنها تمثل قضية مصر والمصريين والعرب وباعتبار أن غزة هي إحدى نقاط الأمن القومي المصري.

txt

فريد زهران: لن أتراجع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

txt

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

وأشاد النائب اللواء طارق نصير بما تقوم به القيادة السياسية من جهود حثيثة بالتعاون مع كل دول العالم وصنَّاع السلام من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد نصير على أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات بصفة عامة ومقاومته الاحتلال الصهيوني ومجازره الوحشية والهمجية بصفة خاصة يؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أمين عام حزب "حماة الوطن"، بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية.

حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ القضية الفلسطينية مصر

مواد متعلقة

أمين سر "حقوق إنسان الشيوخ" تشيد بتوجيه تبرعات "حملة السيسى" لغزة

حملة «السيسى»: توجيه واضح من المرشح الرئاسى بخفض تكاليف الدعاية الانتخابية

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتخفيض نفقات حملته الانتخابية لدعم الفلسطينيين قرار إنساني

“حماة المستقبل”: مصر قيادة وشعبا ستظل من ثوابتها الرئيسية دعم القضية الفلسطينية

برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسى بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة

قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

رضا صقر: توجيه السيسي بتخصيص أموال الدعاية الانتخابية لأهالي غزة يعبر عن شعور شعبي

عبدالسند يمامة: إصلاح التعليم فى مصر على رأس أولويات برنامجى الانتخابى

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس