وكيل دفاع الشيوخ: سيناء خط الدفاع الأول للأمن القومى المصرى

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، حول خطة التنمية بسيناء- يؤكد أن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ تنمية حقيقية فى شمال سيناء باعتبارها البوابة الشرقية للأمن القومي المصري، وبما تمثله من جزء غال من أرض الوطن وضحى من أجله الآلاف من المصريين حتى تعود إلى حضن الوطن.

الحزب يقف خلف قيادته السياسية لإحباط أى مخططات صهيونية

وأكد اللواء طارق نصير أن حزب حماة الوطن يقف خلف قيادته السياسية لإحباط أي مخططات صهيونية من أجل تهجير أهلنا في غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن أرض سيناء رويت بها دماء شهداء مصر الأبرار، ومستعدون لتقديم كل غال ونفيس حتى لا يقترب أحد من رمالها.

وأشاد نصير بما أكده المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات التنموية تحت رعاية الدولة المصرية، وهو ما يسهم في التخطيط الجيد لكل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية بشبه جزيرة سيناء.

وثمّن نصير دور قبائل سيناء في الماضي والحاضر، ووقوفهم جنبا الي جنب مع الدولة المصرية سواء في السلم أو الحرب، وكذا دورهم الوطني في دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والآن نشر التنمية في هذه البقعة الغالية علي أرض مصر.

قائد الجيش الثانى الميدانى

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بما أعلنه قائد الجيش الثاني الميداني أنهم على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم للمحافظة وحماية أمن مصر القومي على الاتجه الشمالي الشرقي.

وجدد نصير أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي وكل كوادره يقفون صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة في كافة القرارات والمواقف التى من شأنها حل الأزمة بقطاع غزة، مع الحفاظ على أمن مصر القومي.