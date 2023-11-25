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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-11-2023 فى مصر

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من الليل لرغبة المصلين في ضبط أوقات أداء الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

يمكن معرفة مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-11-2023 في مصر من خلال موقع الدستور الالكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين وإليكم ومواعيد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية:-

 

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:56 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:41 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:36 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:56 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءا.

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 22-11-2023 فى المحافظات

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في إطار الصلاة لأجل الدعوات.. مطران أبو قرقاص يلتقي الإكليروس الإيبارشي

الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:55 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:40 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:33 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:52 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:14 مساءا.


الصلاة في محافظة البحر الأحمر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:39 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:30 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:33 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:54 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:12 مساءا.


الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:07 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:02 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:22 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:40 مساءا.

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 24-11-2023

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 22-11-2023 فى المحافظات

الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:44 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:42 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:02 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:22 مساءا.

 

الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:46 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:36 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:00 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءا.

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