مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 24-11-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ومن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي وسيلة مناجاة العبد لربه، واعتراف العبد بضعفه وعجزه، واعتماده على الله وحده.

لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة، وتعرضها "الدستور" في التقرير التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 24-11-2023 4:56 ص 6:26 ص 11:41 ص 2:36 م 4:55 م 6:17 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 24-11-2023 5:2 ص 6:34 ص 11:46 ص 2:39 م 4:59 م 6:21 م طنطا 24-11-2023 4:58 ص 6:29 ص 11:42 ص 2:36 م 4:55 م 6:17 م المنصورة 24-11-2023 4:56 ص 6:28 ص 11:41 ص 2:34 م 4:53 م 6:15 م الزقازيق 24-11-2023 4:55 ص 6:27 ص 11:40 ص 2:34 م 4:54 م 6:16 م أسيوط 24-11-2023 4:53 ص 6:21 ص 11:42 ص 2:41 م 5:2 م 6:21 م سوهاج 24-11-2023 4:50 ص 6:18 ص 11:40 ص 2:40 م 5:1 م 6:19 م بنى سويف 24-11-2023 4:55 ص 6:25 ص 11:42 ص 2:38 م 4:58 م 6:19 م المنيا 24-11-2023 4:56 ص 6:25 ص 11:43 ص 2:42 م 5:2 م 6:21 م قنا 24-11-2023 4:46 ص 6:13 ص 11:35 ص 2:37 م 4:58 م 6:16 م أسوان 24-11-2023 4:43 ص 6:8 ص 11:35 ص 2:40 م 5:1 م 6:18 م مطروح 24-11-2023 5:13 ص 6:45 ص 11:57 ص 2:50 م 5:9 م 6:32 م الغردقة 24-11-2023 4:42 ص 6:11 ص 11:31 ص 2:31 م 4:51 م 6:10 م