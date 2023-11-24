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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 24-11-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ومن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي وسيلة مناجاة العبد لربه، واعتراف العبد بضعفه وعجزه، واعتماده على الله وحده.

لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة، وتعرضها "الدستور" في التقرير التالي: 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة24-11-20234:56 ص6:26 ص11:41 ص2:36 م4:55 م6:17 م

 

 

دراسة جديدة لـ"الإفتاء": نشعر بفقدان العدالة تجاه القضية الفلسطينية

رسالة نارية من الإفتاء للاحتلال: "التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة"

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية24-11-20235:2 ص6:34 ص11:46 ص2:39 م4:59 م6:21 م
طنطا24-11-20234:58 ص6:29 ص11:42 ص2:36 م4:55 م6:17 م
المنصورة24-11-20234:56 ص6:28 ص11:41 ص2:34 م4:53 م6:15 م
الزقازيق24-11-20234:55 ص6:27 ص11:40 ص2:34 م4:54 م6:16 م
أسيوط24-11-20234:53 ص6:21 ص11:42 ص2:41 م5:2 م6:21 م
سوهاج24-11-20234:50 ص6:18 ص11:40 ص2:40 م5:1 م6:19 م
بنى سويف24-11-20234:55 ص6:25 ص11:42 ص2:38 م4:58 م6:19 م
المنيا24-11-20234:56 ص6:25 ص11:43 ص2:42 م5:2 م6:21 م
قنا24-11-20234:46 ص6:13 ص11:35 ص2:37 م4:58 م6:16 م
أسوان24-11-20234:43 ص6:8 ص11:35 ص2:40 م5:1 م6:18 م
مطروح24-11-20235:13 ص6:45 ص11:57 ص2:50 م5:9 م6:32 م
الغردقة24-11-20234:42 ص6:11 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:10 م

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