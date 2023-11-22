مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 22-11-2023 فى المحافظات

يتصدر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المسلمون في كل محافظات مصر بمعرفة مواقيت الصلاة لأدائها في وقتها، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: “أي العمل - أو أي الأعمال - أحب إلى الله؟”، قال: "الصلاة على وقتها" قالوا:" ثم أي؟"، قال: "بر الوالدين"، قالوا: “ثم أي؟”، قال: "الجهاد في سبيل الله".

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023 في المحافظات

وتتساءل شريحة كبيرة من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023 موعد رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لكل محافظة والذي أصدرته هيئة المساحة.

والأذان هو فرض كفاية على الرجال، وللأذان أهمية كبيرة في إبراز الشعائر الإسلامية وتشجيع المصلين على زيارة المساجد في الأوقات الخمسة، وفي السطور الآتية موعد رفع الأذان في القاهرة وبعض المحافظات.

موعد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

الفجر: 4:54

الظهر: 11:41

العصر: 2:36

المغرب: 4:56

العشاء: 6:17

موعد الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجر: 5:01

الظهر: 11:46

العصر: 2:39

المغرب: 4:59

العشاء: 6:21

موعد الصلاة اليوم في أسيوط

الفجر: 4:52

الظهر: 11:41

العصر: 2:42

المغرب: 5:02

العشاء: 6:21

موعد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

الفجر: 4:51

الظهر: 11:37

العصر: 2:31

المغرب: 4:51

العشاء: 6:13

موعد الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:18 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:10 صباحًا

موعد أذان العصر 3:16 مساءً

موعد أذان المغرب 5:37 مساءً

موعد أذان العشاء 6:54 مساءً

موعد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:29 صباحًا

موعد أذان العصر 2:28 مساءً

موعد أذان المغرب 4:49 مساءً

موعد أذان العشاء 6:08 مساءً

موعد الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الظهر 11:38 ظهرا

العصر 2:32 مساء

والمغرب 4:52 مساء

وأذان العشاء 6:14 مساء.

موعد الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الظهر 11:37 ظهرا.

موعد صلاة العصر 2:44 مساء.

موعد صلاة المغرب 5:7 مساء

موعد أذان العشاء 6:23 مساء.

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