الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة فى القاهرة وبعض محافظات اليوم الخميس 16-11-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يتصدر البحث في الساعات الأخيرة عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، وتهتم شريحة كبيرة من المسلمين بمعرفة مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، ولها فضل عظيم وتؤثر على حياة الفرد في الدنيا والآخرة.

وترصد الدستور في السطور التالية، مواقيت  الفروض الخمس ورفع الأذان في القاهرة وبعض المحافظات والمدن المصرية، وفق ما أوضحت الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 16-11-2023

صلاة الفجر: الساعة 4:49 صباحًا.

 صلاة الظهر: الساعة 11:39 صباحًا.

 صلاة العصر: الساعة 2:39 مساءً.

 صلاة المغرب: الساعة 5:00 مساءً.

 صلاة العشاء: الساعة 6:20 مساءً.

 

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مواعيد الصلاة في مدينة المنصورة اليوم الخميس 16-11-2023

موعد صلاة الفجر: 4:50 صباحًا.

 موعد صلاة الظهر: 11:39 صباحًا.

 موعد صلاة العصر:  2:37 مساءً.

 موعد صلاة المغرب: 4:57 مساءً.

 موعد صلاة العشاء: 6:18 مساءً.

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم 16-11-2023

الفجر: الساعة 4:56 صباحًا.

الظهر: الساعة 11:45 صباحًا.

 العصر: الساعة 2:42 مساءً.

المغرب: الساعة 5:03 مساءً.

العشاء: الساعة 6:24 مساءً

 

مواقيت الصلاة في مدينة العريش الخميس 16-11-2023

صلاة الفجر: الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:29 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 2:27 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 4:47 مساءً.

 صلاة العشاء: الساعة 6:08 مساءً.

 

مواعيد رفع الأذان في محافظة أسوان الخميس 16-11-2023

صلاة الفجر:  الساعة 4:38 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:33 مساءً.

صلاة العصر: الساعة 2:41 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 5:03 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:19 مساءً.

 

مواعيد الصلاة اليوم في قنا الخميس 16-11-2023

صلاة الفجر: الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:34 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 2:39 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 5:00 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:18 مساءً.

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فضل الصلاة في موعدها

وللصلاة في موعدها فضل عظيم وأدائها  في وقتها الأول، وذلك بناءً على ما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الأحب إلى الله، فأجابه بأن الصلاة على وقتها هو الأفضل، وبعدها بر الوالدين، وثم الجهاد في سبيل الله.

 

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موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 وفقا لدار الإفتاء المصرية

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة مواعيد رفع الأذان صلاة الظهر الخميس 16-11-2023 القاهرة

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