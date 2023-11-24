أقباط وشيوخ في مسيرة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدمياط

شارك المئات من شيوخ مديرية الأوقاف في محافظة دمياط وأقباط كنيسة الروم الارذوزكس في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور جماهيري كبير.

كما تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط، دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

ومن جانبه، قال المحاسب علي السيد كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن في دمياط، إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعملية الانتخابية.



