"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدمياط

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة، مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحركت مسيرات شعبية من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، للمشاركة في مؤتمر مستقبل وطن، دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال المحاسب علي السيد كيوان، أمين عام حزب مستقبل وطن في دمياط، إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة، فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعمليه الإنتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترةالأنتخابات.

واستعرض "كيوان" خطة الحزب في دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا على دعم الحزب الكامل للرئيس، مشيرًا إلى أن كون مستقبل وطن حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

وأكد المستشار محمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددًا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وقال الدكتور أحمد مرسى رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط، إن إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، واهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتابعة الرئيس بنفسه لخطة التطوير فى الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وقال محمد حسن موافي رئيس اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج، مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية لإستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.

