الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في البحيرة

ضبط نصاب - ارشيفية
ضبط نصاب - ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتضررهم من (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته، أقرَّا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن مجال تجارة المواد الغذائية مكافحة جرائم الأموال العامة صاحب مكتب استيراد وتصدير ضبط نصاب في الغربية

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