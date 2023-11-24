الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدعوى توفير وظائف بالتمريض.. سقوط أخطر عصابة لتزوير المستندات

المتهمين
المتهمين

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل فى مجال التمريض

نتائج تحريات الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية،  بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض.

  إنشاء أكاديميتين وهميتين

 وذلك عن طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو اعتماد من الجهات المعنية المختصة كائنتين بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم  شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للاستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين – الأدوات  والأجهزة  المستخدمة فى نشاطهما – عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير  - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية – عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " – 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" ).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية فرص عمل فى مجال التمريض قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة قطاع الأحوال المدنية إنشاء أكاديميتين وهميتين مركز شرطة دمنهور قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية

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