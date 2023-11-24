الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد ختام أسقفية الشباب لمعرض الكتاب القبطي لعام 2023

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد ختام فعاليات معرض الكتاب القبطي 2023، والذي يقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

إذ نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 16 نوفمبر 2023 معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسية لعام 2023،  في الدورة الحادية عشر له.

وافتتح معرض الكتاب القبطي الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا موسى أسقف عام الشباب.

ختام معرض الكتاب 2023؟

وأعلنت أسقفية الشباب عن موعد ختام فعاليات معرض الكتاب القبطي في دورته للعام 2023، وذلك من 16 إلى 26 نوفمبر2023 بالقاعة السفلى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ويحرص معرض الكتاب القبطي عرض كل ما هو جديد من اصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع إلى جانب الكتب التراثية وتعاليم الآباء.

وخلال فعاليات معرض الكتاب القبطي تم مشاركة أكثر من 30 دور نشر قبطية تابعة للكنائس والأديرة منها ركنًا خاص لإصدارات إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، وركن خاص لأصدارت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، ودير القديسة دميانة بالبراري بلقاس، والذي تخصص جزء من أصدارتها للإصدارات الأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل.

ومن أهم دور النشر المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي، دار الكتاب المقدس من خلال إصداراتها المختلفة للإنجيل سواء المترجمة أو الخاصة بالأطفال، فيما يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بجناح مكتبة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والذي تخصص جزء من أصدارتها لكتب البابا شنودة الثالث البطريرك الـ116 والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كما تشارك أسقفية الشباب بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي.

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ويخصص المعرض ركنًا لمؤلفات البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، وذلك من مركز معلم الأجيال التابعة لكنيسة العذراء الزيتون، وركنا خاصا لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

ويتزامن ختام فعاليات معرض الكتاب القبطي مع بداية صوم الميلاد المجيد لعام 2023.

صوم الميلاد 2023

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التي صامها الأقباط لله في أمر جبل المقطم، في القرن العاشر الميلادي، والتي انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

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