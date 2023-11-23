الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنائس بعيد مارمينا العجائبي لعام 2023

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعة في 24 نوفمبر 2023، بعيد رحيل مارمينا العجائبي لعام 2023، إذ تشهد كنائس القديس "مارمينا العجائبى" فى مصر، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 احتفالات وصلوات عشية وقداسات عيد استشهاد القديس والذي  يوافق 15 هاتور من الشهور القبطية و24 نوفمبر من كل عام.

أشهر شهداء الكنيسة

ويعد الشهيد مارمينا العجائبي أشهر الشهداء المصريين، إذ نال شهرة لم ينلها أي شهيد مصري سواء في القطر المصري أو خارجه. 

سيرة الشهيد مارمينا

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: انه وُلد حوالي سنة 285 م. ببلدة نقيوس مركز منوف محافظة المنوفية. كان والده أودكسيوس  حاكمًا للمدينة.

وتابع: وقد نال والدة  أودكسيوس شهرة عظيمة بسبب فضائله وتقواه. حسده أخوه أناطوليوس لأن الجموع كانت تحبه أكثر منه، فوشى به لدى الملك كارينوس. لكن الملك أراد أن يكسب الاثنين، فأرسل قائده هيباتوس ومعه أمر تعيين أودكسيوس حاكمًا على مدينة أفريقيا القديمة (الجزائر) عوضًا عن حاكمها الذي كان قد مات. وطلب من القائد أن يرافقه ويطمئن عليه وعلى أسرته، ويُسهل له الطريق في مقره الجديد.

واوضح: التهب قلب مينا الضابط بالجيش بمحبة الله الفائقة، فقام بتوزيع أمواله على الفقراء وإذ اشتهى تكريس كل وقته وطاقاته لحساب مملكة الله ترك خدمة الجيش بعد ثلاث سنوات (سنة 303 م) وتوجه إلى البرية ليتعبد فيها.

الكنيسة تحتفل بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل 2023

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة سيسيليا البتول الشهيدة

من هي القديسة إيلدا من ويتبي التي تحتفل بها الكنيسة الكاثوليكية؟

صورة وتعليق.. كيف ظهر القديس مارمينا في الحرب العالمية الثانية؟

ديره بمريوط

واهتم البابا الأنبا كيرلس السادس البطريرك الـ116 بإقامة دير كبير في تلك المنطقة باسم القديس مار مينا، انفق عليه مبالغ طائلة، وبالدير كنيستان يزورهما شعب الكرازة المرقسية للتبرك والصلاة، كما اشتري أيضًا مائة فدان وأقام سورا لاحاطتها، وقد رسم عددا من الآباء الرهبان الذين نالوا قسطا وافرا من الثقافة العلمية والدينية.

السنكسار

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار

تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.
 

ل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد مارمينا 2023 رحيل مارمينا 2023 استشهاد مارمينا 2023 الشهيد العظيم مارمينا

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي سلفاتوري ليلى فرنسيسكاني

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس بيدرو إسكويدا راميريز الكاهن الشهيد

الشهر المريمي.. متي تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023؟

الأنبا نوفير يصلي القداس الإلهي في كاتدرائية القديس مار مرقس

رئيس دير العذراء بأخميم يترأس قداس وعشية الملاك ميخائيل

بابا الفاتيكان يلتقى عائلات رهائن فلسطينيين.. اليوم

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في احتفالية دار الكتاب المقدس

الأنبا باسيليوس يتفقد تدريب كورال كنائس الإيبارشية

الأكثر قراءة

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

22 مصابًا بتصادم على طريق القاهرة- السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة