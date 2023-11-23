موعد احتفال الكنائس بعيد مارمينا العجائبي لعام 2023

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعة في 24 نوفمبر 2023، بعيد رحيل مارمينا العجائبي لعام 2023، إذ تشهد كنائس القديس "مارمينا العجائبى" فى مصر، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 احتفالات وصلوات عشية وقداسات عيد استشهاد القديس والذي يوافق 15 هاتور من الشهور القبطية و24 نوفمبر من كل عام.

أشهر شهداء الكنيسة

ويعد الشهيد مارمينا العجائبي أشهر الشهداء المصريين، إذ نال شهرة لم ينلها أي شهيد مصري سواء في القطر المصري أو خارجه.

سيرة الشهيد مارمينا

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: انه وُلد حوالي سنة 285 م. ببلدة نقيوس مركز منوف محافظة المنوفية. كان والده أودكسيوس حاكمًا للمدينة.

وتابع: وقد نال والدة أودكسيوس شهرة عظيمة بسبب فضائله وتقواه. حسده أخوه أناطوليوس لأن الجموع كانت تحبه أكثر منه، فوشى به لدى الملك كارينوس. لكن الملك أراد أن يكسب الاثنين، فأرسل قائده هيباتوس ومعه أمر تعيين أودكسيوس حاكمًا على مدينة أفريقيا القديمة (الجزائر) عوضًا عن حاكمها الذي كان قد مات. وطلب من القائد أن يرافقه ويطمئن عليه وعلى أسرته، ويُسهل له الطريق في مقره الجديد.

واوضح: التهب قلب مينا الضابط بالجيش بمحبة الله الفائقة، فقام بتوزيع أمواله على الفقراء وإذ اشتهى تكريس كل وقته وطاقاته لحساب مملكة الله ترك خدمة الجيش بعد ثلاث سنوات (سنة 303 م) وتوجه إلى البرية ليتعبد فيها.

ديره بمريوط

واهتم البابا الأنبا كيرلس السادس البطريرك الـ116 بإقامة دير كبير في تلك المنطقة باسم القديس مار مينا، انفق عليه مبالغ طائلة، وبالدير كنيستان يزورهما شعب الكرازة المرقسية للتبرك والصلاة، كما اشتري أيضًا مائة فدان وأقام سورا لاحاطتها، وقد رسم عددا من الآباء الرهبان الذين نالوا قسطا وافرا من الثقافة العلمية والدينية.

السنكسار

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار

تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

