من هي القديسة إيلدا من ويتبي التي تحتفل بها الكنيسة الكاثوليكية؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسة إيلدا من ويتبي، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن القديسة ولدت عام ٦١٤م في نورثمبريا (شمال إنجلترا) اسم إيلدا يعني "المحاربة" وهو مشتق من كلمة "إيلت" الألمانية القديمة.

نشأتها

وهي أميرة من عائلة ملكية. كان والدها ابن شقيق إدوين، ملك ديريا، مملكة شمالية أنجلو سكسونية. توفي والدها بسبب التسمم وهي لا تزال طفلة. كانت والدة إيلدا قد رأت حلم اثناء فترة الحمل حيث وجدت تحت فستانها ماسة جميلة قادرة على إضاءة إنجلترا بأكملها. وتعتقد المرأة أن الحجر الكريم يمثل الطفل الذكر الذي سيولد والذي سيكون ملكاً شجاعاً. وبدلاً من ذلك، وصلت أنثى، إيلدا.

ثم شعرت الأم، بخيبة أمل قليلا. نشأت إيلدا في البلاط الملكي وتم تعميدها في عام 627، في أحد عيد الفصح، وهي في الثالثة عشرة من عمرها من قبل الأسقف باولينوس، رفيق القديس أوغسطينوس أسقف كانتربري، وأحد الأساقفة الأوائل في إنجلترا في القرن السابع، كانت إيلدا مشرقة مثل الماس، حكيمة، جيدة، ذكية. مصيرها هو أن تنير إنجلترا بنشر كلمة الله. في عام 632، بعد مقتل عمها في معركة ضد جيوش كادوالون من جوينيد وبيندا من ميرسيا، هربت هيلدا إلى المنفى مرة أخرى مع عمتها إيثيلبورج وابن عمها إنفليد، جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين في بلاط نورثمبريا، للحصول على اللجوء في كينت القريبة. تقاعدت في دير في دير شيل، بلاد الغال.

أصبحت راهبة في عمر ٣٣ سنة. كانت تنوي الانضمام إلى شقيقتها، هيريسويث، في دير في فرنسا، ولكن تم استدعائها مرة أخرى إلى نورثمبريا بناءً على طلب الأسقف أيدان من ليندسفارن. أصبحت رئيسة دير هارتلبول وأسست الدير في ويتبي وكانت رئيسته عام 657م.

أنشأت مكتبة ومدرسة لاهوتية ووضعت مستوى عالٍ من القداسة والإحسان. أصبح خمسة من طلابها أساقفة، اثنان منهم – جون بيفرلي وويلفريد من يورك – تم تكريمهم كقديسين. قال بيدي عن ديرها: “لم يكن هناك أحد غني أو فقير، لأن كل شيء كان مشتركًا ولم يكن لأحد ممتلكات شخصية”. كان بيدي يكتب بشكل لا يصدق عن مهارات إيلدا كرئيسة وعرفت رهبانيتها بمراعاة السلام والصدقة والعدالة. كانت قوة إيلدا وحكمتها معروفتين في جميع أنحاء البلاد، وكان الملوك والشخصيات القوية يطلبون آرائها.

توفيت القديسة إيلدا في 17 نوفمبر عام 680م في الساعات الأولى من الصباح في ديرها المجيد. على مدى السنوات الست الأخيرة من حياتها، كانت مريضة للغاية، لكنها بالرغم من مرضها لم تتوقف من الاستمرار بالعمل. سجل بيدي أن هناك العديد من الرؤى المحيطة بوفاتها. في دير أسسته إيلدا في هاكنس، حلمت راهبة أنها رأت روح إيلدا تصعد إلى السماء محاطة بالملائكة من خلال السقف المفتوح لمبنى نومها. بنفس الوقت الذي وصل فيه الرهبان من ويتبي لنشر خبر وفاتها، كانت الراهبات هناك قد بدأن بالفعل في ترديد المزامير والصلوات

يقال إن هيلدا كانت امرأة ذات طاقة كبيرة تهتم بجميع الناس، بغض النظر عن وضعهم. لقد وظفت العديد من الأشخاص بما في ذلك راعي يدعى كايدمون. استوحى كايدمون أن يغني الآيات لتسبيح الله، وهي موهبة اعترفت بها وشجعتها إيلدا. يُعرف كايدمون اليوم باسم أقدم شاعر إنجليزي.

اصبحت قديسة معترف بها من قبل الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية التي تحتفل بعيدها في ١٧ نوفمبر على التوالي. لعبت دور مهم جدا في تاريخ المسيحية في انكلترا

تعتبر هذه القديسة شفيعة التربية والثقافة والشعر.