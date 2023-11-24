مسيرات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تجوب شوارع محافظة دمياط

تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط، دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

وقال المحاسب علي السيد كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة، فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي، وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل على حل أي مشكلات تواجه سيرالعمليه الانتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الانتخابات.

واستعرض كيوان، خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد لفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن إرادة هذه الأغلبية، وأن المرشح عبدالفتاح السيسي، وهو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، مطالبا جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

فيما أكد المستشار محمد الماشطة، أمين تنظيم المحافظة، أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة، مؤكدا على تعليمات الأمانة المركزية على الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه، مشددا على التواجد في الشارع والتواصل المستمر على جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بالشكل الذي يليق بما يبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد الماشطة ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع.

وقال الدكتور أحمد مرسي، رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط، إن إنجازات المرشح عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية واهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتابعته بنفسه خطة التطوير فى الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأكد محمد حسن موافي، رئيس اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.



