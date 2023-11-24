غدًا.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين في مرسى علم (خاص)

يستعد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لجولة استكشافية غدًا السبت، حيث سيتفقد عددًا من مشروعات التعدين في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وينفرد «الدستور» بتفاصيل جولة وزير البترول فى مرسى علم، حيث تأتي هذه الجولة في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع التعدين وتطويره، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.

افتتاح معامل لتحليل الذهب

وخلال جولته يفتتح وزير البترول عددًا من معامل التحليل الخاصة بالذهب والمعادن المصاحبة، ويأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز القيمة المضافة وتقليل نفقات سفر العينات إلى الخارج، ما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وفي إطار جهود تعزيز التعاون مع شركات التعدين، سيقوم وزير البترول بتوقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال مع الشركات الفائزة في مزايدة الذهب الثانية، يأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتشجيع المستثمرين على استكشاف واستغلال الموارد بشكل فعّال ومستدام.

كما تأتي هذه الجولة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، والتي تهدف إلى جعله محطة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس الجهد المستمر لوزير البترول التزام الحكومة بدعم القطاع وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية فيه.

هيئة الثروة المعدنية

وتتخذ وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال هيئة الثروة المعدنية، إجراءات فعّالة لتعزيز أداء الإدارات ذات الصلة وتحقيق تنظيمًا وتطويرًا هيكليًا، بهدف تحقيق خطة طموحة.

وتتركز هذه الجهود على زيادة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز الخاص على تعزيز إسهام القطاع في الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

حصة مصر في أسواق التصدير

كما تتضمن هذه الجهود تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز حصة مصر في أسواق التصدير للثروات المعدنية، بهدف تعزيز دخل البلاد من النقد الأجنبي.

تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني، وتحسين توزيع الثروة، وتوفير فرص العمل للشباب، مما يعزز استقرار وتنمية البلاد.