الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النقل الدولي واللوجستيات بـ"تجارية الإسكندرية" تشارك في قمة مؤاني دبي السنوية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شارك أحمد العنتبلي، أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في فعاليات "قمة مؤاني دبي العالمية السنوية للشحن"، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي المشاركة في إطار التواجد الذي تسهدفة الشعبة الممثل لقطاع النقل الدولي واللوجستيات.

من جهته، تحدث أحمد العنتبلي، أمين عام شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في المناقشة التي جرت حول "جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة"، في حضور ومشاركة 4000 مشارك على مدار يومين، بحضور ممثلي وقادة "صناعة النقل واللوجستيات بالمنطقة العربية بالكامل".

وأشار العنتبلي، أمين صندوق شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن اللقاءات مثلت عدة محاور مهمة وقوية واستهدفت كل التفاصيل التي تتعلق بمستقبل صناعة النقل واللوجستيات بمصر والعالم العربي وعالميًا أيضًا، حيث عبرت اللقاءات عن رغبة اللاعبين الأساسين بالصناعة في دعم وتطوير وتعزيز "صناعة النقل الدولي واللوجستيات ووضع الخطط والرؤي المستقبلية لها والتي تكفل تطورها وإزدهارها"، مشيرًا إلى أن اللقاءات تستهدف في المقام الأول ترقية سلسلة التوريد بالمنطقة والتي ستكفل ازدهار الصناعة.

النقل الدولي المستقبلية الصناعة صناعة النقل شعبة

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