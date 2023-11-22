الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف التجارية: حان وقت خلق تحالفات عربية قوية

اجتماع الاتحاد العام
اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية،

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه أصبح ضروريا الآن خلق تحالفات عربية قوية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر وإفريقيا، ولإعادة إعمار دولنا العربية، مشددا على حتمية أن نسعى جاهدين لنحقق أمننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الأفدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.

الملتقى الخليجي المصري 


وقال "الوكيل"، خلال كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال المصري الخليجى الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نفذت شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى.

 

طريق الحرير والاستفادة منه 

وأشار "رئيس الاتحاد"، إلى أننا سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثمارى، ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فدولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أنه يجب أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائى إلى التعاون الثلاثى.

ووجه "الوكيل" حديثه لرؤساء الاتحادات والغرف الخليجية قائلًا: يجب أن نصنع سويًا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي نسبته 40%.

فيلم تسجيلي 

 
وشهدت جلسات ملتقى الأعمال استعراض فيلمًا تسجيليًا عنوانه "مصر أرض الفرص الواعدة" متناولًا كافة أوجه الاستثمار المتاحة في مصر بمجالات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات.

 

 


 

 

 

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