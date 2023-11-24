الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مقرأة واعظات قبل صلاة الجمعة لأول مرة.. وإشادة بأدائهن

مقرأة واعظات
مقرأة واعظات

أقيمت لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات بمسجد شرق المدينة بالإسكندرية اليوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وجمع غفير من سيدات الإسكندرية اللاتي أشدن إشادة كبيرة بالأداء المتميز لواعظات الأوقاف وحسن تلاوتهن للقرآن الكريم وتناسق الأداء بينهن.

دور وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة التلاوة المصرية، وضمن فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية.
وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن واعظات الأوقاف واجهة مشرفة للمرأة المصرية، وهن أحد أهم أجنحة الأوقاف في العمل الدعوة، ويسهمن بدور حيوي وفعال في التثقيف وخدمة المجتمع.

ة قراءة سورة الكهف مقرأة الواعظات بمسجد شرق المدينة صلاة الجمعة رئيس القطاع الدينى

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