الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

في عهد الرئيس السيسي.. برامج تدريبية غير مسبوقة بـ"الأوقاف"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من التدريب النوعي التراكمي المكثف المستمر، خطًا ومنهجًا ثابتًا في صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسّعت في الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعي المستنير.

تفاصيل البرامج

ومن أهم البرامج والدورات المتخصصة التي استحدثتها الأوقاف في ضوء توجيه واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء قدرات الأئمة والواعظات: برنامج قادة فكر ورائدات فكر، وكل من دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية، وودورات إعداد الأئمة الجدد، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف المصرية التي تم افتتاحها يناير ٢٠١٩، وصارت أهم وأقوى صرح عالمي متخصص في تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات.

فضلًا عن دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية في التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران، إضافة إلى برنامج البناء الثقافي الميداني للائمة والواعظات، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر، وتدرج في مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزًا في مختلف المجالات. 

وأسهمت هذه البرامج والدورات المكثفة التي لا تنقطع في رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز في مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.

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