الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة مدير فرع إسكان للتأمين ومسؤولين آخرين لاستيلائهم على أموال الشركة

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة الجنايات، غدا أولى جلسات محاكمة مدير فرع شركة إسكان للتأمين ومسؤولين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال مخطط وضعوه تضمن تزويرا في الأوراق الرسمية الخاصة بوثائق التأمين على العقارات محل عمل الشركة في القضية رقم 18 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمون في القضية هم: ع. م  أمين خزينة فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين، وخ م   مدير فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين، وع. ح  مسؤول إصدار وثائق تأمين فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول   بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة فرع شركة إسكان للتأمين فرع نوبار، وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري بنصيب في رأس مالها"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب أعمال وظيفته.

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