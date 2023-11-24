تسليم شهادات إتمام التدريب.. ختام برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ختام أعمال برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، لتمكين المرأة من القيادة وسلم شهادات اتمام التدريب للبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم تنفيذه بنطاق المحافظة خلال الفترة من 5 نوفمبر وحتي 23 نوفمبر 2023 واستفاد منه 91 متدربة من القطاعات المختلفة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكًا أساسيا في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الدولة المصرية تسعى لتمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية تسعى لتمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية لتتبوأ مكانة متميزة في منظومة العمل الوطني بالجمهورية الجديدة لإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولي المناصب القيادية لافتًا إلى أن المحافظة تعمل دومًا علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام.

تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة

وأشاد المحافظ، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة ورؤيتها نحو بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أهمية التدريب لمواكبة العصر والتسلح بالعلم والمعرفة والتعرف الكامل علي أساسيات القيادة الناجحة واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

تحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري

واستمع اللواء عصام سعد، إلى العديد من المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم التدريب عليه والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع، كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ شهادات إتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للمتدربات موجهًا الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ برنامج تدريب المرأة تقود مثمنًا دور الأكاديمية البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية